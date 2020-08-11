Kaymakam Uçar’dan korona uyarısı

Adıyaman’ın Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, Korona Virüs salgını dolayısıyla, vatandaşlara, maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Korona Virüs salgını dolayısıyla pozitif vakaların artış gösterdiği Adıyaman’da, vatandaşların daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Kaymakam Uçar, “Korona virüs olayının oluşturduğu büyük tehlike ülkemizde ve ilçemizde devam etmektedir. Lütfen, mümkün olduğunca evde kalmaya özen gösterelim. Yaşlılarımızı ve çocuklarımızı belli bir süre dışarı çıkarmayalım. Dışarı çıkmak zorunda kalırsak maske, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uyalım. Herhangi bir hastalığımız varsa kesinlikle dışarı çıkmayalım. Düğün, nişan, nikah gibi etkinliklere taziye gibi ziyaretlere gitmeyelim. Ne şekilde olursa olsun yiyecek içecek ikramı almamaya ikram etmemeye dikkat edelim. Korona virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir” diye konuştu.