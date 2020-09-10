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Kaymakam Uçar, Korucak Balını tattı

ÇELİKHAN KAYMAKAMI NECDET UÇAR, 1700 RAKIMLI KORUCAK KÖYÜNÜ ZİYARET EDEREK, BURADA ÜRETİLEN BALDAN TATTI.

ADIYAMAN 10.09.2020, 13:40
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Kaymakam Uçar, Korucak Balını tattı

Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, 1700 rakımlı Korucak köyünü ziyaret ederek, burada üretilen baldan tattı.

Kaymakam Necdet Uçar’ın Korucak köyü ziyaretinde bal üreticileri büyük emeklerle ürettiği Korucak Balından ikram etti. Üreticiler Korucak Balın özellikleri hakkında Kaymakam Uçar’ı bilgilendirdi.

Üreticiler, Korucak Balı’nın kekik ve keven bitkisinin yaygın olduğu bölgelerde yetiştirildiğini belirterek, bölgenin en kaliteli balı olduğunu söyledi.

Üreticiler, yöre halkı olarak balın flora yapısının da tamamen otsu bitki ve endemik çiçeklerden oluştuğunu dile getirdiler.

Necdet Uçar ise, Korucak Balının tadının çok güzel olduğun ifade etti.

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