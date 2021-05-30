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Kaymakam Uçar, çiftlikte incelemelerde bulundu

Adıyaman’ın Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, ilçede faaliyet gösteren hayvan çiftliklerini gezerek incelemelerde bulundu.

ADIYAMAN 30.05.2021, 17:23
Kaymakam Uçar, çiftlikte incelemelerde bulundu

Adıyaman’ın Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, ilçede faaliyet gösteren hayvan çiftliklerini gezerek incelemelerde bulundu.

İlçede bulunan Abuzer Atmaca’ya ait büyükbaş hayvan çiftliğini gezerek incelemelerde bulunan Kaymakam Uçar, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Hayvancılığın öneminden bahseden Kaymakam Uçar, işletme sahibi Abuzer Atmaca’yla bir süre sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını da dinledi.

Kaymakam Uçar, Atmaca’ya çalışmalarında başarılar diledi.
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