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Kaymakam Uçar, alt yapı çalışmalarını inceledi
ADIYAMAN’IN ÇELİKHAN İLÇE KAYMAKAMI NECDET UÇAR, İLÇEYE BAĞLI KÖSEUŞAĞI KÖYÜNDE DEVAM EDEN ALT YAPI ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ.
ADIYAMAN 11.08.2020, 16:14
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Adıyaman’ın Çelikhan ilçe Kaymakamı Necdet Uçar, ilçeye bağlı Köseuşağı Köyünde devam eden alt yapı çalışmalarını inceledi.
2020 Yılı KÖYDES Yatırım Programı kapsamında Çelikhan ilçesine bağlı Köseuşağı Köyünde kanalizasyon hattının yapılmasına dair karar alınmış ve alınan karar doğrultusunda çalışmalara başlanıldı. Yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere köye gelen Kaymakam Necdet Uçar, köylülerle bir süre sohbet ederek onların sorun ve taleplerini dinledi. Kaymakam Uçar daha sonra, köydeki kanalizasyon hattı çalışmalarını inceleyerek çalışanlardan bilgi aldı.
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