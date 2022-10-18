Kaymakam Partal, pamuk hasadına katıldı

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, pamuk hasadına katıldı.

Pamuk hasadına katılan Kaymakam Çağlar Partal’a, AK Parti ilçe Başkanı İsmail Sümer, ilçe Emniyet Müdürü Muhammet Ergin, Besni ilçe Jandarma Komutanı Barış Kara ve ilçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kösekul eşlik etti.

Pamuk hasadına katılan Kaymakam Partal, çiftçiler ile bir süre sohbet ederek yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hasadın bereketli olmasını dileyen Kaymakam Partal, “Besni çiftçisi çalışkan, Besni toprakları verimli bu anlamda şanslı bir ilçeyiz. Pamuk, hem ülkemiz için hem de tüketicilerimiz için stratejik bir ürün. Çiftçilerimiz güzel bir şekilde üretimini gerçekleştirmişler. Artık çiftçinin mutlu olduğu an şu an, emeklerin karşılığı alınacak. Pamuğun benim içinde önemli bir yeri var. Çünkü ben Aydın Sökeliyim, pamuk tarlasında büyüdüm. Burada çocukluğumuzun anıları canlandı bu anlamda da ben mutlu oldum. Hasadımızın bereketli hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Besni AK Parti ilçe Başkanı İsmail Sümer ise yaptığı konuşmada, “Hasadın hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Tabi çiftçilerimizin alın teri, üretimlerin devam etmesi için ilgili bakanlıklarımız tarafından gerekli tedbirler alınıyor. İnşallah piyasada da gerçek değeri üzerinden satışına imkan sağlanacak. Kaymakamımıza ve çiftçilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.