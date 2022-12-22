Kaymakam Partal, öğrenciler ile bir araya geldi

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Şambayat Beldesinde öğrenciler ile bir araya geldi.

Kaymakam Çağlar Partal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ile beraber Şambayat Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Şambayat Merkez Ortaokulunu ziyaret etti.

İncelemelerde bulunmak üzere Şambayat Beldesi’ne giden Kaymakam Partal, sınıflara girerek öğrenciler ile sohbet etti.

Okul yöneticileri ile görüşen Kaymakam Partal, öğrenci ve öğretmenlerden gelen talepleri de not etti. Ziyaret sonunda öğrencilere sağlık, afiyet ve başarı dileyerek; öğretmenlere ve okul yöneticilerine de teşekkür etti.