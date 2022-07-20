Kaymakam Nazlı Demir, hastalar ile bir araya geldi

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, hastanede yatan hastalar ile sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Besni Devlet Hastanesi’nde bulunan hastaları ve sağlık çalışanlarını ziyaret eden Besni Kaymakamı Nazlı Demir’e, Jandarma Komutanı Barış Kara ve ilçe Emniyet Müdür Vekili İlyas Yarımağa eşlik etti.

Hastanenin Başhekimi Ali Helli’nin de hazır bulunduğu ziyarete Kaymakam Nazlı Demir, hastalarla tek tek sohbet ederek acil şifalar diledi. Kaymakam Demir ve beraberindekiler daha sonra sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi. Kaymakam Demir, hastalara ve sağlık çalışanlarına da karanfil dağıttı.