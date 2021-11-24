Kaymakam Korkutata: “Basını önemsiyoruz”

Adıyaman’ın Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti’ni ziyaret ederek yeni çalışma ofislerinin hayırlı olmasını diledi.

Yerel basının bulunduğu bölgenin adeta gözü ve kulağı olduğuna dikkat çeken Kaymakam Korkutata, "Basınımızı önemsiyoruz. Basın faaliyetleri, hizmetlerimizin önemli bir ayağını oluşturuyor. Devlet olarak her zaman basın mensuplarımızı önemsiyor ve çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ise; "Basın faaliyetleri, özellikle yerel basın Kahta’da önemli bir kamu hizmeti sunuyor. Amacımız bu faaliyetlerimizin kapsamını daha da geliştirerek Kahta’nın çözüm bekleyen tüm sorunlarına neşter vurmaktır" dedi.