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Kaymakam Köksal, yol çalışmasını denetledi
Adıyaman’ın Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Çelik Köyü’nün Durak Mezrasında yol çalışmasını denetledi.
ADIYAMAN 15.01.2021, 15:52
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Adıyaman’ın Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Çelik Köyü’nün Durak Mezrasında yol çalışmasını denetledi.Gölbaşı Kaymakam Mutlu Köksal, Gölbaşı ilçesinin Çelik köyüne bağlı Durak Mezrasında yapılan yol düzenleme ve güçlendirme çalışmasını yerinde inceledi. Kaymakam Köksal burada ilgililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
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