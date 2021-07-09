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Kaymakam Köksal, yaz spor kurslarını inceledi

Adıyaman’ın Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, ilçede yürütülen yaz spor kursları hakkında bilgiler aldı.

ADIYAMAN 09.07.2021, 10:32
Kaymakam Köksal, yaz spor kurslarını inceledi
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Adıyaman’ın Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, ilçede yürütülen yaz spor kursları hakkında bilgiler aldı.

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yürütülen basketbol, yüzme, voleybol, badminton, tenis, eskrim, cimnastik, tekvando ve futbol branşlarında aktif olarak faaliyetlere başlanarak 5-16 yaş arası gençlerin ve çocukların yer aldığı yaz spor kurslarını inceledi.

Kaymakam Mutlu Köksal, tesislerde incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında Gençlik ve Spor Müdürü Metehan Adıgüzel’den bilgi aldı.
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