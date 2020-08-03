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Kaymakam İmamaoğlu uygulama noktalarını denetledi
BESNİ KAYMAKAMI BEDİRHAN İMAMOĞLU, KURBAN BAYRAMI SÜRESİNCE VATANDAŞLARI HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE SEYAHAT EDEBİLMELERİ İÇİN İLÇE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA BULUNAN UYGULAMA NOKTALARINI DENETLEDİ.
ADIYAMAN 03.08.2020, 12:40
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Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Kurban Bayramı süresince vatandaşları huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri için ilçe giriş ve çıkışlarında bulunan uygulama noktalarını denetledi.
İlçe Jandarma Komutanı Barış Kara, Emniyet Müdürü Metin Cebeci, İlçe Özel İdare Müdür V. Ahmet Tanrıkolu, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Bulam’ın da eşlik ettiği denetimlerde görevli personelin bayramını kutladı.
Durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramlarını kutlayan İmamoğlu, araç sürücülerini de bayram nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu ve yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle oluşabilecek dikkatsizliklere karşı uyararak hayırlı yolculuklar diledi.
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