banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
George Floyd'u öldüren polisin 3. derece cinayet suçlaması düşürüldü
George Floyd'u öldüren polisin 3. derece cinayet suçlaması düşürüldü
“Trump’ın hesabının hacklandiğine dair delil yok”
“Trump’ın hesabının hacklandiğine dair delil yok”
Dolar rekor seviyeyi koruyor
Dolar rekor seviyeyi koruyor
Mustafa Sarıgül parti kuruyor
Mustafa Sarıgül parti kuruyor

Kaymakam Demir sporcular ile bir araya geldi

ADIYAMAN’IN BESNİ KAYMAKAMI NAZLI DEMİR, İLÇE GENÇLİK VE SPOR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET EDEREK, MÜDÜR METEHAN ADIGÜZEL'DEN ÇALIŞMALAR VE FAALİYETLER HAKKINDA BİLGİ ALDI.

ADIYAMAN 23.10.2020, 11:27
1
Kaymakam Demir sporcular ile bir araya geldi

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İlçe Gençlik ve Spor Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek, Müdür Metehan Adıgüzel’den çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Nazlı Demir’e, Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer, AK Parti İl Genel Meclisi Üyeleri Aydın Arslan ve Ramazan Durmuş, Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Mercan TV İmtiyaz Sahibi İbrahim Arslan ve Güncel Gazetesi İmtiyaz Sahibi Emin Soydan Doğru eşlik etti.

Ziyaret esnasında çeşitli spor dallarında sporcular ile sohbet eden Kaymakam Demir’in ziyaretinde sporcular gösteri yaptı. Kaymakam Demir’e muay thai eldiveni hediye ettiler.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
21°
açık
banner378
Namaz Vakti 23 Ekim 2020
İmsak 05:53
Güneş 07:18
Öğle 12:53
İkindi 15:50
Akşam 18:19
Yatsı 19:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 6 14
2. İstanbulspor 6 13
3. Ankara Keçiörengücü 6 13
4. Altınordu 6 12
5. Adana Demirspor 6 11
6. Samsunspor 6 11
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Adanaspor 6 9
10. Bursaspor 6 7
11. Balıkesirspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Bandırmaspor 6 5
14. Menemen Belediyespor 6 5
15. Ümraniye 6 4
16. Ankaraspor 6 4
17. Eskişehirspor 6 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3