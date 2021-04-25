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Kaymakam Demir, şehit ailelerini yalnız bırakmıyor

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, ilçede bulunan şehit ailelerini ziyaret ederek, sıkıntıların dinledi.

ADIYAMAN 25.04.2021, 16:56
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Kaymakam Demir, şehit ailelerini yalnız bırakmıyor

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, ilçede bulunan şehit ailelerini ziyaret ederek, sıkıntıların dinledi.

Adıyaman Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İlçe Jandarma Komutanı Barış Kara, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre’nin eşi Ayşe Emre, Şehit Selçuk Dost ve Enes Sarıaslan’ın ailelerini ziyaret etti. Burada şehit aileleriyle sohbet eden Kaymakam Demir ve beraberindeki heyet, şehit ailelerinin sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Şehit aileleri de Kaymakam Demir’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
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