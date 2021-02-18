Kaymakam Demir muhtarlarla buluştu

Adıyaman Besni Kaymakamı Nazlı Demir, merkez mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Kaymakam Nazlı Demir, muhtarla ile özellikle pandemi sürecinde mahallelerde kurallara uyulmasıyla ilgili konular konuşuldu.

Muhtarlık görevinin önemine değinen Kaymakam Nazlı Demir, “Salgınla mücadelede devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla büyük özveri içerisinde görevlerini yapmaktadır. Muhtarlarımız da pandemi sürecinin en başından bu yana her zaman devletimizin yanında oldular ve çalışmalarına durmadan devam ettiler. Bundan sonra ki süreçte de yine muhtarlarımızdan istediklerimiz mahalle sakinlerini pandemi süreciyle ilgili alınan tedbirlere uymaları yönünde uyarmaları, maske, mesafe ve temizlik konusunda bilgilendirmeleridir. Salgın bitmiş değil aşılama süreci ile birlikte inşallah en kısa sürede bu hastalıktan kurtularak eski günlerimize kavuşacağız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Demir, mahalle muhtarlarının sorunları dinleyerek, salgın döneminde mahallesi ile yakından ilgilenen tüm muhtarlara teşekkür etti.