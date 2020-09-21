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Kaymakam Demir, maske denetimi gerçekleştirdi

ADIYAMAN’IN BESNİ KAYMAKAMI NAZLI DEMİR, İLÇEDE MASKE DENETİMİ YAPARAK, VATANDAŞLARA MASKE DAĞITTI.

ADIYAMAN 21.09.2020, 16:40
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Kaymakam Demir, maske denetimi gerçekleştirdi

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, ilçede maske denetimi yaparak, vatandaşlara maske dağıttı.

Maske denetimi yapan Kaymakam Nazlı Demir’e, Besni Belediye Başkan Vekili Semettin Kuzu, ilçe Jandarma Komutanı Barış Kara, Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, Sağlık Müdür Vekili Ayşe Fulya Alben, Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kösekul eşlik etti. İlçe merkezinde maske denetimi yapan Kaymakam Demir, vatandaşlarla da sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Vatandaşlara Korona Virüsüne karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Kaymakam Demir, vatandaşlara ayrıca maske de dağıttı.

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