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Kaymakam Demir köy okullarını inceledi
Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, köy okullarında incelemelerde bulundu.
ADIYAMAN 13.01.2021, 16:05
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Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, köy okullarında incelemelerde bulundu.Besni ilçesine bağlı Sarıyaprak Köyüne giden Kaymakam Nazlı Demir’e, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel eşlik etti. Burada köylüler ile bir süre bir araya gelen Kaymakam Nazlı Demir daha sonra okullarda incelemelerde bulundu. Sarıyaprak Köyü İlkokulu, ortaokulu ve çok programlı lisesinde incelemeler yapan Kaymakam Nazlı Demir, okullarla ilgili detaylı bilgiler aldı.
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