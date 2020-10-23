Kaymakam Demir karantina konusunda uyardı
ADIYAMAN’IN BESNİ KAYMAKAMI NAZLI DEMİR, COVİD-19'A YAKALANAN VATANDAŞLARIN KARANTİNA SÜRECİNİ İHLAL ETMEMELERİ KONUSUNDA UYARIDA BULUNDU.
Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Covid-19’a yakalanan vatandaşların karantina sürecini ihlal etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.
Besni Kaymakamı Nazlı Demir yaptığı açıklamada, Covid-19 pozitif ve temaslı vatandaşların, kendileri ve halkın sağlığını korumaları için 14 gün karantina kuralına uyulmasının büyük önem arz ettiğini söyledi.
Demir, “Son dönemlerde bazı vatandaşlarımızın karantina kurallarına uymayarak hem kendilerinin hem de diğer vatandaşlarımızın hayatını tehlikeye attıklarını üzülerek görüyoruz. Tedbirlere uymayanlarla ilgili idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağının, hastalanan veya hastalarla olan teması sebebiyle karantinaya alınan vatandaşlardan, karantina kuralına uymayarak ikameti dışına çıkanların zorunlu olarak karantina yurtlarına yerleştirileceğinin bilinmesi önemle rica olunur" ifadelerini kullandı.
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