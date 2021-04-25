Kaymakam Demir iftarda askerlerle bir araya geldi

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, askerlerle iftarda bir araya geldi.

Adıyaman Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. Kaymakamı Nazlı Demir, burada çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Demir, ziyarette askerlerle de bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Kaymakam Demir, daha sonra askerlerle birlikte orucunu açtı.