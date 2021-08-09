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Kaymakam Demir, çalışmaları yerinde inceledi

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, köylerde devam eden hizmetleri yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ADIYAMAN 09.08.2021, 14:28
Kaymakam Demir, çalışmaları yerinde inceledi

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, köylerde devam eden hizmetleri yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, ilçeye bağlı Gümüşlü, Atmalı ve Camuşlu köylerinde yapımı devam eden kilitli parke taşı, kanalizasyon suyu hattı ile içme suyu hattı çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Kaymakam Nazlı Demir, köylülerle bir süre sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Kaymakam Demir, incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı.
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