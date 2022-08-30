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Kaymakam Bakan, esnaflarla Samsat ticaretini değerlendirdi
Adıyaman’ın Samsat ilçesine atanan Kaymakam Süleyman Bakan, mesaisinin ikinci gününü esnaflarla geçirdi.
ADIYAMAN 30.08.2022, 11:32
Adıyaman’ın Samsat ilçesine atanan Kaymakam Süleyman Bakan, mesaisinin ikinci gününü esnaflarla geçirdi.
Samsat ilçe merkezindeki esnafları işyerlerinde ziyaret eden Kaymakam Süleyman Bakan, onlarla tanıştıktan sonra ilçede yaşanan sıkıntılar ve ilçenin ekonomik girdilerinin arttırılması bakımından yapılması gereken hususlar hakkında istişarelerde bulundu.
Kaymakam Bakan, Samsat ilçesinin her anlamda kalkınması için ilçede yaşayan veya dışarıda olup Samsat’ın gelişmesine katkı sunmaya çalışan bütün herkese kapılarının açık olduğunu belirterek, esnafların bu anlamda düşüncelerini çok önemsediklerini söyledi.
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