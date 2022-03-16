Kaymakam Aslantürk’ten İHA’ya ziyaret

Çelikhan Kaymakamı Abdullah Aslantürk, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman bürosunu ziyaret etti.

Çelikhan Kaymakamı Abdullah Aslantürk, İHA Adıyaman Bürosunu ziyaret ederek Muhabir Ahmet Arslantaş ile sohbet etti.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen sohbette, ilçede devam eden yatırım ve planlanan projelerin yanı sıra, tütün kooperatiflerinin süreci konuşuldu.

Dünyada eşi benzeri olmayan Çelikhan Yüzen Adaların tanıtımı ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde İhlas Haber Ajansı’nın yaptığı haberlerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Aslantürk, çalışanlara başarılar diledi.

İHA Adıyaman Muhabiri Ahmet Arslantaş ise, nazik ziyareti için Kaymakam Abdullah Aslantük’e teşekkür ederek, ajansın haber ağı ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.