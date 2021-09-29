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Kaymakam Arslantürk, tütün biçti, şişe sapladı

Adıyaman’ın Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, çiftçilerle tarlada bir araya gelerek tütün biçip, sapladı.

ADIYAMAN 29.09.2021, 14:15
Kaymakam Arslantürk, tütün biçti, şişe sapladı

Adıyaman’ın Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, çiftçilerle tarlada bir araya gelerek tütün biçip, sapladı.

Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk ve ilçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Akın, ilçe merkezinde tarlada çalışan tütüncüleri ziyaret etti. Burada tütüncülerle bir araya gelen Kaymakam Arslantürk, çiftçilerle beraber tütün biçti. Kaymakam Arslantürk, tarlada biçtiği tütünlerle beraber, çiftçilerin evine geçti. Kaymakam Arslantürk daha sonra kendi elleriyle biçtiği tütünü şişe sapladı.

Çiftçilerle uzun süre sohbet eden ve onlara yardım eden Kaymakam Abdullah Arslantürk, çiftçilere kolaylıklar diledi.

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