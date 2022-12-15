Kaymakam Arslantürk kurumlarda incelemelerde bulundu

Adıyaman’ın Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, ilçede bulunan kurumlarda incelemelerde bulundu.

Çelikhan ilçe Mal Müdürlüğü ve Tapu Müdürlüğünü ziyaret eden Kaymakam Abdullah Arslantürk, burada incelemelerde bulundu. Kaymakam Arslantürk, denetimler çerçevesinde 2022 faaliyet yılında yürütülen çalışmalar, kamu hizmetlerinin işleyişi, kurumsal iş ve işlemler, personel düzeni, çalışma planları, vatandaşların taleplerine dair yapılan işlemler hakkında bilgi aldı

Kaymakam Arslantürk, görevli personellere kolaylıklar dileyerek onlarla sohbet etti.