Kayganlaşan yolda otomobil takla attı: 4 yaralı

Adıyaman’da sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’dan Kahta ilçesi istikametine gitmekte olan R.D. idaresindeki 46 AGG 650 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu 30.kilometrede kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada sürücü R.D. ile araçta bulunan M.Y, Ü.A. ve Mehmet Aslan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.