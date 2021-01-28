Kayganlaşan yolda motosiklet devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’da yağmur yağışı dolayısıyla kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Dündar idaresindeki 02 BH 869 plakalı motosiklet, Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında yağmur yağışı dolayısıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Dündar’a olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi. Dündar’ın kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.