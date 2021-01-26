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Kayaların arasında mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı
Adıyaman’da kayaların arasında mahsur kalan 2 keçi ekipler tarafından kurtarıldı.
ADIYAMAN 26.01.2021, 15:25
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Adıyaman’da kayaların arasında mahsur kalan 2 keçi ekipler tarafından kurtarıldı.
Olay, merkeze bağlı Gümüşkaya köyünde meydana geldi. Mehmet Konukçu’ya ait keçi sürüsünden 2 keçi, kayalıkların arasına girdi. Keçinin sahibi keçilerini kurtarmak istedi ancak başarılı olamayınca İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü kurtarma ekiplerine bilgi verildi.AFAD arama, kurtarma ekipleri keçilerin bulunduğu yere halatlar yardımı ile inerek, keçileri halata bağlayarak kayalıklardan kurtardı.