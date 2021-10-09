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Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

ADIYAMAN 09.10.2021, 00:24
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, H.B., idaresindeki 34 TN 3526 plakalı Renault marka otomobil ile E.E., idaresindeki 02 BF 725 plakalı Hyundai marka otomobil, Atatürk Bulvarı Meslek Lisesi Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan B.B., ile G.B., hafif şekilde yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan B.B., ile G.B., tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan B.B., ile G.B’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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