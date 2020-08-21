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Kavga ettiği kişilerce şişlendi
ADIYAMAN’DA, BİR KİŞİ KAVGA ETTİĞİ İKİ ŞAHIS TARAFINDAN BACAĞINDAN ŞİŞLENEREK YARALANDI.
ADIYAMAN 21.08.2020, 15:48
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Adıyaman’da, bir kişi kavga ettiği iki şahıs tarafından bacağından şişlenerek yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı yakınlarında Rıza D., ile ismi öğrenilemeyen iki şahıs arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İsimleri öğrenilemeyen iki şahıs tarafından sağ bacağından şişlenerek yaralanan Rıza D., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kavgaya karışan her iki şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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