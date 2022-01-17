Karbonmonoksit gazından 4 kişi zehirlendi

Adıyaman’da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Flamingo Yolu yakınlarında ikamet eden Yılmaz ailesinden 4 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek fenalaştı. Zehirlendiklerini anlayan Yılmaz Ailesi, 112’yi arayarak yardım istedi. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, zehirlenen 4 kişiye müdahalede bulundu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.