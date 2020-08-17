Karantina altındaki ikametler dezenfekte ediliyor
KORONA VİRÜSÜN YAYILMASINI ÖNLEMEK AMACIYLA ŞEHRİN HER KÖŞESİNDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN ADIYAMAN BELEDİYESİ, KARANTİNA ALTINDAKİ İKAMETLERİ DE TEK TEK DEZENFEKTE EDEREK ÖNLEMLERİNİ ARTTIRIYOR.
Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla şehrin her köşesinde çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi, karantina altındaki ikametleri de tek tek dezenfekte ederek önlemlerini arttırıyor.
Korona virüse karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, cadde ve sokaklar, toplu taşıma araçları, kamu kurumları, iş yerleri, ATM’ler, duraklar, ibadethaneler, parklar ve çöp konteynırları gibi risk teşkil eden noktalarda gerçekleştirdikleri dezenfekte çalışmalarını son dönemde artan karantina altındaki ikametlerde de sürdürdüklerini dile getirdi.
Yetkililer, “Halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Halkımızdan tek isteğimiz mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları ve kişisel hijyene önem vermeleri” diye konuştu.
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