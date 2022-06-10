banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
28 yıldır babasını arıyor
28 yıldır babasını arıyor
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede

Karagüveç köyünde yeni muhtar belli oldu

Adıyaman’ın Besni ilçesi Karagüveç köyünde eski muhtarın vefat etmesi nedeniyle yenilenen seçimlerde Celal Hazar muhtarlığa seçildi.

ADIYAMAN 10.06.2022, 15:06
Karagüveç köyünde yeni muhtar belli oldu

Adıyaman’ın Besni ilçesi Karagüveç köyünde eski muhtarın vefat etmesi nedeniyle yenilenen seçimlerde Celal Hazar muhtarlığa seçildi.

Geçtiğimiz Mart ayında köy muhtarı Ahmet Gül’ün vefatından dolayı Karagüveç köyünde muhtarlık seçimi yapıldı. Geçtiğimiz Pazar günü yapılan seçimlerde Hüseyin Türk, Celal Hazar ve Mehmet Şahin katıldı.

Yapılan seçimlerde Celal Hazar 166, Hüseyin Türk 137 oy, Mehmet Şahin 71 oy aldı. Seçimler sonucunda Celal Hazar, köyün yeni muhtarı oldu.

Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu