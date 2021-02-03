Kar çam ağaçlarını devirdi

Kar yağışı Adıyaman’ın Gölbaşı ve Kahramanmaraş’ın birçok ilçesinde çam ağaçlarını devirdi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat, Andırın’ın Kırsal Mahalleleri Pazarcık İlçe Merkezi ve kırsal mahallelerinde yaşanan kar yağışı Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesinde de etkisini üst seviye de hissettirdi. Bu bölgelerde kar örtüsünün erimeye başlamasıyla şok manzara daha da netleşmeye başladı. Kar ağaçlar üzerinde uzun süre tutunmasının buz yükü oluşturdu. Buz yükünün ağırlığına dayanamayan çam ağaçlarının ise birçoğu devrildi.

Son yılların kurak mevsimi, son yılların en yoğun kar yağışıyla son bulurken, Kahramanmaraş’ın Onikişubat, Andırının, Türoğlu kırsal, Pazarcık İlçesinin ise ilçe merkezi ve kırsal mahalleleri ile Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde de geniş çaplı elektrik kesintileri olurken, 20-25 yıllık çam ağaçları devrildi.

Akedaş’tan edinilen bilgiye göre ise ilçe merkezleriyle birlikte kırsal mahallelerin ele alındığını, 24 saat sahada görev yaparak arızaların tek tek giderildiği öğrenildi. Kahramanmaraş il geneli ve Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yoğun mesai harcıyor.