Kaportacı ve teknik servis elemanından depremzedelere destek

Meydana gelen yıkıcı depremden dolayı Kırıkkale’den gelen Adıyaman’a gelen kaporta ustası ve bir firmanın teknik servis elemanı, polislerle birlikte depremzedelere yardım dağıtımı yaptı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde Adıyaman’da da binlerce vatandaş hayatını kaybetmiş ve binlerce bina ise yıkılmıştı. Deprem sonrası Kırıkkale’den Adıyaman’a gelen koparta ustası İbrahim Omurca ve teknik servis elemanı Gürbüz Onan, yanlarında getirdikleri yiyecek, içecek, kıyafet ve hijyen malzemelerini dağıttı. İki arkadaşın yardım dağıtımına Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri de eşlik etti. Polislerle birlikte yardım malzemelerini dağıtan Omurca ve Onan, “Bu acı durumun üstesinden hep birlikte kalkacağız. Bizler Kırıkkale’den buraya yardım dağıtımı için geldik. Adıyaman’da çok büyük bir yıkım meydana gelmiş. Bizlerde elimizden geldiğince yardım getirdik. Hep birlikte el ele vererek yeniden ayağa kalkacağız inşallah” diye konuştu.