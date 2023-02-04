Kapanan köy yolları açılmaya çalışılıyor

Adıyaman ve ilçelerine bağlı köylerde etkili olan kar yağışı neredeyse tüm yolları kapattı. İl Özel İdare kapanan yolların açılması için çalışmaları sürdürüyor.

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, ekiplerin öncelik sırasına göre köy ve mezra yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Erdoğan, “Hafta sonu bereketli bir kar yağışı ile uyandık. İl Özel İdaresi ekipleri vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için il genelinde çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Acil durum söz konusu olduğunda anında müdahale ediliyor. Araçlarımız ve personelimizle sahadayız. Genel Sekreterimiz Sami Işık’ın sevk ve idaresiyle, Valimiz Mahmut Çuhadar’ın onayıyla köylerimizde ki karla mücadelemiz sürüyor” ifadelerini kullandı.