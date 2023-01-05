Kanal Boyu 2. Etap Parkında sona gelindi

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından, Menderes Mahallesi’nde başlatılan Kanal Boyu Parkı’n devamı olan ikinci etap kısmında çalışmalar bitme aşamasına geldi.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Söz verdiğimiz Kanal Boyu Parkımızın birinci etap kısmını 750 metre uzunluğunda Menderes Mahallesi’nde başlayıp tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Parkımızın devamı olan ikinci etap kısmı ise Baraj Yolu’ndan başlayarak Hz. Yusuf Peygamber Mezarlığı (Oduncular Mezarlığı) yoluna kadar yaklaşık 800 metre uzunluğunda 30-35 metre genişliğinde, Fatih, Yeni ve Gazi Mahalle sakinlerimizin faydalanacağı parkımızın alt yapı, zemin dolgu, perde beton çalışmalarımızın tamamlanmasıyla üst yapı çalışmalarımızı hızlandırarak, süs havuzları, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, bisiklet yolu, spor aletleri, çim, ağaçlandırma ve oturma bankları yerleştirildi. Bitme aşamasında olan parkımızın mahalle sakinlerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.