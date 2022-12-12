Kamyonetteki tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi

Adıyaman’da, saman yüklü bir kamyonetin kabininin üst kısmına oturan vatandaşın yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

Kahta istikametinden Adıyaman’ın şehir merkezi istikametine seyir halinde olan saman yüklü bir kamyonetin kasasının uç kısmına oturan ve ayaklarını ise kamyonet kabinini üzerine doğru uzatan vatandaş, görenlerin dikkatinden kaçmadı. Canını tehlikeye atarak yolculuk yapan vatandaşın görüntüsü ise yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla çekildi.

Saman yüklü kamyonet bir süre sonra gözlerden kayboldu.