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Kamyonet yayaya çarptı: 1 yaralı

ADIYAMAN’DA, YOLUN KARŞI TARAFINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYA, KAMYONETİN ÇARPMASI SONUCU YARALANDI.

ADIYAMAN 30.09.2020, 16:19
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Kamyonet yayaya çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Hasari Ç’ye, İmam İ., idaresindeki 44 LK 187 plakalı Ford marka kamyonet çarptı. Meydana gelen kazada yaya Hasari Ç., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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