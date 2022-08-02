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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 02.08.2022, 15:05
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pınar Ş., idaresindeki 02 ACC 660 plakalı otomobil ile Nurullah E., idaresindeki 02 ABJ 781 plakalı kamyonetle Besni- Adıyaman Karayolunda kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan Pınar Ş., Zeliha E., ile Mehmet T., yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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