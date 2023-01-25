Kamyonet devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, S.A., idaresindeki 31 L 2633 plakalı Ford marka kamyonet, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Börgenek rampasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü S.A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.