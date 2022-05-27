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Kamyonet bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 27.05.2022, 10:35
Kamyonet bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Serkan Erol idaresindeki 02 AF 867 plakalı Ford marka kamyonet, Altınşehir Mahallesi Karaali Köprüsü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri, AFAD ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce araçtan çıkarılan Serkan Erol, yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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