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Kampüs alanına 3 yılda yaklaşık 10 bin fidan dikildi

Adıyaman Üniversitesi merkez kampüsüne son üç yıl içerisinde 9 bin 828 adet fidan dikildi.

ADIYAMAN 12.02.2022, 16:13
Kampüs alanına 3 yılda yaklaşık 10 bin fidan dikildi

Adıyaman Üniversitesi merkez kampüsüne son üç yıl içerisinde 9 bin 828 adet fidan dikildi.

Adıyaman Üniversitesi kampüsünün daha yeşil bir çehreye sahip olması için yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ederken, elde edilen verilere göre son üç yıl içerisinde merkez kampüs içerisindeki 40 bin metrekare alana 9 bin 828 adet fidan dikildi.

Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Birim tarafından yapılan açıklamaya göre; kampüs alanına sadece son üç yıl içinde meyve, sedir, meşe, ladin, çınar gibi 40 türde 9 bin 828 muhtelif ağaç ve fidan dikimi yapıldı.

Merkez kampüs haricinde Besni Mimarlık Fakültesine bin 225 adet, Kahta MYO’ya 425 adet, Besni Belediyesine 2 bin 510 adet, Diş Hekimliği Fakültesine 100 adet, İl Emniyet Müdürlüğüne 100 adet ve Hasancık mevkiine 50 adet olmak üzere toplamda 4 bin 410 adet fidan çeşitli yüksekokul, kurum ve kuruluşlara hibe edildi.

Adıyaman Üniversitesi, gerçekleştirilen yeşillendirme çalışmaları ile birlikte “GreenMetric” tarafından belirlenen 2021 Çevre Dostu Üniversiteler sıralamasında yükselişe geçerek dünya sıralamasında 714. sıradan 567. sıraya, Türkiye sıralamasında ise 48. sıradan 42. sıraya yükselme başarısı gösterdi.

Açıklanan rapora göre Adıyaman Üniversitesi, yapı ve altyapıda 925 puan, enerji ve iklim değişikliğinden 1025 puan, atıklarda 975 puan, su kullanımında 400 puan, ulaşımda 750 puan, eğitim ve araştırmada 1050 puan, toplamda ise 5125 puan alarak, Dünya üniversiteleri arasında 567., Türkiye’de ise 42. sırayı elde ederek önemli bir başarının altına imza attı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, daha yeşil bir üniversite için çalışmaya devam ettiklerini ifade ederek, “Kampüsümüzü yeşillendirmek ve daha temiz bir çevrede yaşamak en az eğitim kadar önemlidir. Bu nedenle ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Üniversitemizi sadece akademik faaliyet merkezi olarak değil, aynı zamanda fiziki görüntüsü ile de öğrencilerimizin gözüne hitap edecek, isteyerek dolaşabilecekleri, keyifli zaman geçirecekleri ve kendilerinde çevre bilincini de geliştirmek amacıyla kampüs alanımızı yeşillendiriyoruz” dedi.

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