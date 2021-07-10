Kalp krizi geçiren uzman çavuş toprağa verildi

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığında ki görevi esnasında kalp krizi geçiren ve hayatını kaybeden Uzman Çavuş Murat Ekici, (47) memleketi Adıyaman’da toprağa verildi.

Görev yaptığı yerde kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Murat Ekici, ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Murat Ekici hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Yenigüven köyünde ki ailesine haber verilmesinin ardından 2 çocuk babası Şehit Uzman Çavuş Murat Ekici’nin cenazesi askeri uçakla Adıyaman Havalimanı’na getirildi.

Türk Bayrağına sarılı tabut önce baba evine ardından köy meydanına getirildi. Murat Ekici’nin cenazesi İl Müftüsü Mehmet Taşçı, tarafından kıllanan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.