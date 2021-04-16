banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Ebru Şancı:
Ebru Şancı: "Biz de ayrı yaşıyoruz, evde erkek çekilmiyor"
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama
Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi
Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi

Kalorifer dairesinde korkutan yangın

Adıyaman’da, bir binanın kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ADIYAMAN 16.04.2021, 13:26
Kalorifer dairesinde korkutan yangın

Adıyaman’da, bir binanın kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Mahallesi Petrol İş Sendikası yakınlarında bulunan bir binanın kazan dairesi kısmında yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda binanın bodrum kısmında maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
14°
parçalı az bulutlu