Kaldırımlarda kar temizliği

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi tarafından karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Kar yağışının ardından çalışmalara başlayan ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları kaldırımlarda temizlik çalışması başlattı. Gölbaşı Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kaldırımları daha rahat kullana bilmeleri ve kayarak düşmemeleri için çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam edecekleri vurgulandı.