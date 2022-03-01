Kalbinde sıvı toplandı Adıyaman’da ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Kalbinin etrafında sıvı toplanan bir hasta, Adıyaman’da ilk defa uygulanan bir yöntemle sağlığına kavuşturuldu.

Kolon kanserinden dolayı gördüğü tedavi esnasında şiddetli nefes darlığı, baygınlık ve çarpıntı şikayetleriyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji polikliniğine başvuran Hacire Şahin’in (53), yapılan tetkiklerinde kalp ile kalp zarı arasında yaklaşık 3,5 cm kalınlığında sıvı olduğu doktorlar tarafından tespit edildi. Doktorlar, Hacire Şahin’e, Vats +Perikardial Pencere açılması operasyonunu önererek ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi. Alınan kararlar sonrasında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ömer Cenap Gülyüz ve Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Murat Ercişli tarafından Adıyaman’da ilk defa uygulanan bir yöntemle kalp etrafında toplanan sıvıyı kalp zarına endoskopik yolla (kamera sistemi) pencere açılarak buradaki sıvı boşaltıldı. Başarılı geçen ameliyatta sıvının boşaltılmasıyla hastanın sağlığına kavuşması sağlandı. Gerçekleştirilen ameliyatla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, “Hekimlerimizle ilimize en kaliteli sağlık hizmetini sunmak için çalışıyoruz. Hastalarımızı burada tedavi ederek il dışına gitmelerini ve mağduriyet yaşamamaları konusunda hassasiyetle görev yapıyoruz. Ameliyatı gerçekleştiren hekim arkadaşlarımızı ve sağlık personellerimizi tebrik eder hastalarımıza sağlıklı güzel ömürler dilerim" diye konuştu.