Kahtalı vatandaşlar semt pazarı kültürüne alıştı

Adıyaman’ın Kahta Semt Pazarcıları Derneği Başkanı Ramazan Kodak, Kahtalı vatandaşların semt pazarı kültürüne alıştıklarını belirtti.

Kahta’da semt pazarının 3 yıl önce Kahta Belediyesi tarafından kurulduğunu ve dolayısıyla pazardaki esnaflar olarak da birleşip dernek kurduklarını ifade eden Kahta Semt Pazarcıları Derneği Başkanı Ramazan Kodak, pazarda dernek üyelerinin faaliyet gösterdiğini ve derneklerine üye olmayanların pazarda tezgah açamayacağını ifade etti. Başkan Kodak, “Semt pazarı 3 yıl önce Kahta Belediyesi tarafından kuruldu. O zamanlar bizler de kaydımızı yapıp pazarda tezgahımızı açtık. Daha sonra pazarla ilgisi olmayan hatta esnaf olmayanların da kayıt yaptırdıklarını duyunca bu işin önüne geçmek için arkadaşlarla toplanıp bir dernek çatısı altında faaliyet göstermeye karar verdik. Pazarda sadece bu işten ekmek kazanan başka geliri olmayan arkadaşlarımızla Kahta Semt Pazarcıları Derneği’ni kurduk. Ben de kurucu başkan olarak 3 yıldır başkanlık görevini yürütmekteyim. Derneğimizi kurduktan sonra belediyeyle yaptığımız görüşmeler sonrası esnaf kayıtlarının bundan sonra belediyede değil de dernekte olması yönünde karar birliğine vardık. Derneğimize kaydı olan esnaf arkadaşlarımız pazarın kurulduğu günlerde tezgahlarını açabilecek, derneğimize üye olmayanlar da tezgah açamayacaktı. Amacımız dışarıdan gelen ve bu işle alakası olmayanların pazarda yer almaması ve ayrıca halkımıza kaliteli ve ucuz hizmet vermekti. Daha önceleri de bu işi yaptığımız için bu işte de dolandırıcıların olduğunu, hırsızlık olaylarının olduğunu biliyorduk. Bunlara engel olmak hatta bir şikayet mercisinin olması için dernek çatısı altında birleştik. Amacımız tabii ki halkımıza kaliteli ve güvenli ortam sağlamaktır. Bugün atıyorum bir vatandaşımız bir esnafımızdan şikayetçi olduğu zaman derhal müdahale edip, ilgili arkadaşımıza gereken uyarıları hemen yapabiliyoruz. Tam aksi durum da olabiliyor. Vatandaş esnafımıza zarar veriyorsa ona da müdahale edip uyarılarda bulunuyoruz. Sonuç olarak hem halkımız hem de bizler pazar kültürüne alıştık diyebiliriz” dedi.