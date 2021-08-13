Kahta’daki çöp konteynerleri parfümlü dezenfektanla yıkanıyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan çöp konteynerlari, kirliliğin ortadan kalkması ve kötü kokuların oluşmaması için yıkama aracı ile yıkanıyor.

Kahta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz, daha temiz ve sağlıklı bir Kahta için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Önce halkın toplu kullanım yerlerinde başlatılan yıkma, ilçenin 17 mahallesinde devam edeceği öğrenildi. Öncelikle çöpler boşaltıyor ve yıkama aracı ile konteynerler yerinde yıkanarak dezenfekte ediliyor. Konteynerler araç içine alınmadan önce köpüklenip, ilaçlanıyor. Son derece pratik uygulanan işlem sırasında özel tasarım kamyonunun içine alınan metal konteynerler burada tazyikli suyla yıkanıyor. 2 dakika süren yıkama işleminin ardından temizlenmiş hale gelen konteynerler tekrar yerine konuluyor. Temizleme işlemi sayesinde çöp konteynerlerde pis koku, sinek oluşumunun yanı sıra görüntü kirliliği de önleniyor. Daha temiz ve yaşanabilir bir Kahta için vatandaşların çöp konteynerlerine poşetsiz çöp atmamaları ve çöp konteynerlerinin yanına poşetli çöp bırakmamalarını istiyoruz”