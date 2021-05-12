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Kahta’daki Çölyak hastalarına gıda yardımı yapıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi, ilçedeki çölyak hastalarına bayram hediyesi olarak içerisinde glutensiz yiyecek olan kolileri dağıttı.

ADIYAMAN 12.05.2021, 14:07
Kahta’daki Çölyak hastalarına gıda yardımı yapıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi, ilçedeki çölyak hastalarına bayram hediyesi olarak içerisinde glutensiz yiyecek olan kolileri dağıttı.

Kahta ve köylerde ikamet eden çeşitli yaşlardaki 45 çölyak hastalarına, gıda kolileri Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı tarafından teslim edildi.

Gıda alerjisi olarak bilinen çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi desteği sağladıklarını belirten Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, kolilerin içerisindeki pahalı ve özel ürünlere ulaşamayanlar için belediye olarak yardımda bulunduklarını ifade etti.

Başkan Turanlı, “Gıda alerjisi olarak bilinen çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi desteği sağladık. Kahta ve köylerde bulunan 45 çölyak hastasına, içerisinde glutensiz yiyecek olan kolileri bayram öncesi hediye ederek sevinçlerine ortak olmaya çalıştık. Kolilerin içerisinde un, tahıl gevreği, baton ekmek, cips, pirinç gibi özel ürünler var. Bu ailelerimizin bütün mutfak düzeni değiştiği için sıkıntı çekmemeleri için bir nebze de olsa beslenmelerine katkı sunmaya çalıştık" diye konuştu.
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