banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Güney Kore'den güzel haber!
Güney Kore'den güzel haber!
Dünya bu olayı konuşuyor: Malili kadın 9 bebek doğurdu!
Dünya bu olayı konuşuyor: Malili kadın 9 bebek doğurdu!
Dev banka ofiste çalışmaya başlıyor!
Dev banka ofiste çalışmaya başlıyor!
Erdek Körfezi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem
Erdek Körfezi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem

Kahta’da zabıta ekipleri sahur öncesi fırınları denetledi

Adıyaman’ın Kahta İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı nedeniyle ilçedeki işletmelerde pide denetimleri gerçekleştirdi.

ADIYAMAN 05.05.2021, 10:30
Kahta’da zabıta ekipleri sahur öncesi fırınları denetledi

Adıyaman’ın Kahta İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı nedeniyle ilçedeki işletmelerde pide denetimleri gerçekleştirdi.

Ramazan ayında gıda üretimi yapan iş yerlerinin daha kaliteli üretim yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini yoğunlaştırarak, gerçekleştirmiş oldukları denetim kapsamında gramaj kontrolü temizlik ve kıyafet denetimi yaptı.

Kahta Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Karakayalı, işletme sahiplerine maske, mesafe ve hijyen konusunda kurallara uyulmasını ayrıca iftar ve sahur öncesi meydana gelebilecek yoğunluğu önleme adına daha çok gayret göstermelerini istedi.
Yorumlar (0)
21°
hafif yağmur