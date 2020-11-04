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Kahta’da YÖGEP çalışmaları başladı

KAHTA'DA YÖGEP ÇALIŞMALARI BAŞLADI

ADIYAMAN 04.11.2020, 14:28
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Kahta’da YÖGEP çalışmaları başladı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan Yönetici ve Öğretmen Gelişimi Programı(YÖGEP) kapsamında okul müdürleri ve yardımcıları bir araya geldi.

Kahta İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Türk’ün başkanlığında Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarında bulunan yöneticilerin gelişimini esas alan YÖGEP başladı. İmam Hatip Okulları yöneticilerinin katılımıyla her ay YÖGEP’in düzenleneceğini belirten İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Türk, “İmam Hatip okullarında yöneticilik yapan meslektaşlarımız bir araya gelerek eğitim metotları üzerine düzenli olarak istişare edecekler. Daha önce uygulanan eğitim metotlarını inceleyerek günümüze uyarlanması konusunda çeşitli çalışmalar yapacaklar. Aynı zamanda okullarda yaşanan bir takım sorunların çözümüne yönelik istişarelerde bulunacaklar. Bu çalışmalara katılan tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen programda, İmam Hatip Okullarının kuruluşundan günümüze kadar olan dönemlerinde uygulan eğitim metotları ile projeler görüşüldü.

Program, MEB 2023 eğitim vizyonunda yer alan imam hatip okullarında misyon, vizyon ve eylemlerinin görüşülmesi ile yöneticilerin istişare bulunmaları ile sona erdi.

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